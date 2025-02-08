Экс-сотрудник Госдепа Майк Бенц – о том, что результаты выборов президента Румынии отменили ради строительства военной базы США:Всем известно, что страны не хотят устанавливать на своей территории огромные военные базы США.
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