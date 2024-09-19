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Китай потребовал от США немедленного вывода ракетного комплекса с Филиппин

Китай потребовал от США немедленного вывода ракетного комплекса с Филиппин

Китай потребовал от США немедленно вывести ракетный комплекс средней дальности Typhon с Филиппин. О том, что американские пусковые установки после совместных учений останутся в стране на неопределенный срок, стало известно накануне.

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