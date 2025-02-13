Евгений Сатановский: Азербайджан подтверждает всеми своими действиями, что окончательно ушел из Российской империи в новую Оттоманскую Порту

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Комментарии
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св
спивак виктор
во как ,алиев осуждает империи а сам потакает великому турану!что взять,торгаши!
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10 час.
А
Александр
Главное что б своих не забыл забрать из России
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10 час.
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