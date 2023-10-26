Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Ближнему Востоку

Россия и Китай наложили в Совете Безопасности (СБ) ООН вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту, поскольку в американском проекте резолюции нет ни слова о призыве к миру и прекращению огня.
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