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Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Ближнему Востоку

Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Ближнему Востоку

Россия и Китай наложили в Совете Безопасности (СБ) ООН вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту, поскольку в американском проекте резолюции нет ни слова о призыве к миру и прекращению огня.

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