В Самарской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

К сотрудникам полиции от неравнодушных граждан поступила информация о том, что безработный, ранее судимый житель Тольятти 1988 года рождения может быть причастен к изготовлению и сбыту наркотических средств.
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