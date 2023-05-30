Бетонные надолбы: старое средство в современных условиях

Инженерные заграждения в Белгородской области, декабрь 2022 г. Фото Telegram / "Настоящий Гладков" В приграничных областях, а также в новых регионах с прошлого года осуществляется строительство различных инженерных заграждений для сдерживания противника.
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