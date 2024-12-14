В реке Меконг в Камбодже пойманы гигантские сомы длиной более 2 метров

За несколько дней в реке Меконг в Камбодже были пойманы и выпущены на волю шесть гигантских меконгских сомов, находящихся под угрозой исчезновения, — одних из самых крупных и редких пресноводных рыб в мире.
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