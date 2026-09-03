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Модрич о «Золотом мяче»: «Выиграть его было невероятно, особенно в эпоху двух феноменов – Роналду и Месси. Игрокам из маленьких стран нужно работать вдвое усерднее, чтобы получить его»

Полузащитник « Милана » и сборной Хорватии Лука Модрич высказался о завоеванном в 2018 году «Золотом мяче».

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