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Vietnam Airlines с 25 марта не будет осуществлять полёты в РФ

Vietnam Airlines с 25 марта не будет осуществлять полёты в РФ

Как сообщает rbc.ru, приостановка полётов связана с тем, что Авиакомпания Vietnam Airlines будет пересматривать процедуры, требования и правила, касающиеся страхования самолётов в связи с выполнением рейсов в Россию и, в частности, в Москву.

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