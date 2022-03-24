Vietnam Airlines с 25 марта не будет осуществлять полёты в РФ

Как сообщает rbc.ru, приостановка полётов связана с тем, что Авиакомпания Vietnam Airlines будет пересматривать процедуры, требования и правила, касающиеся страхования самолётов в связи с выполнением рейсов в Россию и, в частности, в Москву.
Как сообщает rbc.ru, приостановка полётов связана с тем, что Авиакомпания Vietnam Airlines будет пересматривать процедуры, требования и правила, касающиеся страхования самолётов в связи с выполнением рейсов в Россию и, в частности, в Москву.
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