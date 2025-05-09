Бессмертный полк в Самаре: как проходит акция в 2025 году

В Самаре в эти минуты проходит общественная акция "Бессмертный полк".Шествие началось около 11 утра. Жители города вышли сегодня, чтобы отдать дань уважения своим родным, сражавшимся в Великой Отечественной войне.
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