В МНДТ объявили планы на новый сезон

Московский новый драматический театр объявил планы на сезон 2026/27. На традиционном сборе труппы 8 сентября художественный руководитель Вячеслав Долгачёв рассказал о предстоящих премьерах, возвращении репертуарных спектаклей и актерских дебютах.
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