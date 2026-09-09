Адвокат Корытин объяснил, как признать Наговицину погибшей

Адвокат Александр Корытин пояснил, что тело русской альпинистки Натальи Наговициной, исчезнувшей на пике Победы 12 августа 2025 года, не нужно эвакуировать для официального признания её погибшей.
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