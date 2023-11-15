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Грузинские наемники-снайперы заблудились и сдались в плен российским войскам

Грузинские наемники-снайперы заблудились и сдались в плен российским войскам

Грузинские наемники-снайперы заблудились и сдались в плен российским войскамДва грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ неверно определили дорогу и вышли к месту расположения Российских войск под Кременной, где и были взяты в плен.

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