Рустам Минниханов и Гурбангулы Бердымухамедов встретились в Ашхабаде

У Казани и Ашхабада есть немалый потенциал для развития сотрудничества. Среди перспективных направлений – энергетика, автомобилестроение, фармацевтика и химическая промышленность, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, передает «МИР 24».
У Казани и Ашхабада есть немалый потенциал для развития сотрудничества. Среди перспективных направлений – энергетика, автомобилестроение, фармацевтика и химическая промышленность, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, передает «МИР 24».
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