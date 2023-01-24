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Рустам Минниханов и Гурбангулы Бердымухамедов встретились в Ашхабаде

Рустам Минниханов и Гурбангулы Бердымухамедов встретились в Ашхабаде

У Казани и Ашхабада есть немалый потенциал для развития сотрудничества. Среди перспективных направлений – энергетика, автомобилестроение, фармацевтика и химическая промышленность, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, передает «МИР 24».

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