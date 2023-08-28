Операция "Мигрант" по борьбе с нелегалами оказалась рассекречена ещё до начала. Полицейские-предатели слили информацию в мигрантские чаты.
Обыкновенное предательство: приезжих предупредили
Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Предателям - жесткое уголовное наказание, мигрантов - отправить по республикам "нашим", лишив всех дармовых социалок.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Имея предателей во всех органах власти, можем ли мы говорить о победе над мигрантами?
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1 час.
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