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Обыкновенное предательство: приезжих предупредили

Обыкновенное предательство: приезжих предупредили

Операция "Мигрант" по борьбе с нелегалами оказалась рассекречена ещё до начала. Полицейские-предатели слили информацию в мигрантские чаты.

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Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Предателям - жесткое уголовное наказание, мигрантов - отправить по республикам &quot;нашим&quot;, лишив всех дармовых социалок.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Имея  предателей  во всех органах власти, можем ли мы  говорить о победе над мигрантами?
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1 час.

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