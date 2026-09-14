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Охранник нокаутировал посетителя клуба на Арбате

Охранник нокаутировал посетителя клуба на Арбате

РЕН ТВ Посетитель клуба на Арбате оказался в больнице после конфликта с охранником. Об этом 14 сентября сообщил источник РЕН ТВ.

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