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Татар-информ

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Блогер из США собрал самый широкий в мире Ford – «автомобильный iPhone Duo»

Блогер из США собрал самый широкий в мире Ford – «автомобильный iPhone Duo»

Фото: скриншот видео Автоблогер Тайлер Февер из американского штата Теннесси собрал самый широкий в мире автомобиль Ford, объединив два хэтчбека Festiva 1988 года выпуска.

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