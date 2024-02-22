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Не может сдержать слез: Карл потерял контроль над своими эмоциями

Не может сдержать слез: Карл потерял контроль над своими эмоциями

Заболевший раком король впервые заговорил о том, что он чувствует. Король Карл с Камиллой переселились на время его лечения в Сэндрингем LEGION-MEDIAС тех пор как британцы узнали потрясшую их новость об онкологическом заболеванииКарла, он, сделав первоначальное заявление о своем недуге, предпочитал не комментировать далее ни свое лечение, ни самочувствие.

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