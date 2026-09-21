Это наша земля: приезжий администратор рынка поднял ногу на торгующую бабушку

Avia.pro - СМИ «Это наша земля»: как обычный поход на рынок за урожаем с грядки обернулся громким скандалом и жестким выяснением отношений Знаете это неприятное чувство, когда приезжаешь на привычное место в надежде спокойно сделать свои дела, а вместо этого попадаешь в центр чужой агрессии? Шестидесятисемилетняя Мария Ивановна никак не ожидала, что утренний визит на Левобережный рынок Новокузнецка превратится для нее в настоящее испытание на прочность.