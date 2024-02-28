Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении учеников спортивной школы в Красноярском крае

В СМИ сообщается, что тренер секции по волейболу одной из спортивных школ Красноярска при проведении занятий в образовательном учреждении ненадлежащим образом обращается с детьми, применяет к ученикам физическую силу.
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