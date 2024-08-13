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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В штабе ЕР на выборах в МГД обсудили новые меры поддержки участников СВО

В штабе ЕР на выборах в МГД обсудили новые меры поддержки участников СВО

В зону СВО было направлено более 6 тыс. тонн гуманитарной помощи В общественном штабе «Единой России» обсудили новые проекты, направленные на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и мирных жителей новых регионов РФ.

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