ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 декабря 2022 года

Энергетический прогноз на сегодня, третье декабря две тысячи двадцать второго года. Код 966 =Без внутренней работы над собой ни один духовный инструмент не даст должного результата = Будь для своих близких олицетворением Любви и тепла — это и есть самая лучшая защита = Важен свой опыт; чтобы стать человеком, нужно проложить свой собственный Путь = Ваши мысли — это настоящее поле боя и место, где рождаются глобальные конфликты= Внутреннее безбожие есть не только грех, но и судьба, недостойная человека как частицы Бога = В русском языке на всех уровнях, начиная с азбучного названия букв, заложено Великое Знание = Всё сознание, включая человеческое, основано исключительно на сакральной геометрии= Главное, чтобы правильно жить, вы должны заполнить свой мозг «правильными» мыслями = «Делу время и потехе час» - важность того и другого: трудишься, так и про отдых не забывай! = Друзья – это когда слушают, понимают, не осуждают, а в трудные минуты помогают =Единственное, что отделяет тебя от твоей мечты, — это убеждение в её неосуществимости = Если можете контролировать то, что раньше не контролировалось, контролируйте! =Если мы себя любим – мы избавляемся от негативных качеств, работаем над своими недостатками =Жизнь есть процесс обучения - на собственных ошибках и на собственных успехах =Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя.