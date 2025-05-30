Марочко: Харьковский Редкодуб почти полностью перешел под контроль ВС России

В результате активных боевых действий почти весь населенный пункт Редкодуб в Харьковской области находится под контролем армии России, а в селе продолжается зачистка зданий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
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