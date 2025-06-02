Приключения, знакомства или дела: гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака Алёна ЮрьеваИюнь 2025 года пройдет под влиянием сближения Солнца и Юпитера — а это означает масштабные перемены в настроении и планах.
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