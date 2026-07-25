«Адские» санкции США подрывают гегемонию доллара и форсируют консолидацию Глобального Юга — NYT Константин Ольшанский Фото: Zuma/TASS Новый пакет «адских» санкций против России, придуманных покойным сенатором-террористом Линдси Грэмом, раскололо американский истеблишмент.
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