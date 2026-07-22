В Омске транспортные полицейские напомнили жителям и гостям города правила безопасного поведения на железной дороге

В рамках профилактической акции «Территория безопасности» сотрудники Омского ЛУ МВД России совместно с представителями ОАО «РЖД» и студенческого отряда «Вектор» провели профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение травматизма и несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта.