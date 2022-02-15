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Член МОК Освальд хочет вручить медали за командный турнир ОИ «правильным» фигуристам

Член МОК Освальд хочет вручить медали за командный турнир ОИ «правильным» фигуристам

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил, что церемония награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине отложена, чтобы вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их потом.

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