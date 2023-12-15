Страна и люди
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Страна и люди

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В Китае научились добывать уран из морской воды

В Китае научились добывать уран из морской воды

В морской воде содержится большое количество урана, но его добыча является сложной задачей. Традиционные методы добычи урана требуют использования больших объемов воды и дорогостоящих химических реагентов.

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