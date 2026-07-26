Без «топливного Госплана» аграриям не выжить Павел Грудинин: Жизненно важные отрасли должны принадлежать государству, а не обогащать олигархов и чиновников Елена Янчук Фото: Эрик Романенко/ТАСС Топливный кризис может серьезно сказаться на ценах на продовольствие.
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