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Всё о женщинах

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JECP: дети, чьи родители не понимают математику, часто отстают в изучении счета

JECP: дети, чьи родители не понимают математику, часто отстают в изучении счета

Итальянские ученые из университетов Болоньи, Триеста, Мачераты при участии британских коллег из Университета Лафборо выяснили, что дети родителей, которые испытывают стресс при решении математических задач, часто демонстрируют более слабые результаты в этом предмете.

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