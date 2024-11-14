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Лавров заявил, что Россия будет судить по конкретным делам Трампа

Лавров заявил, что Россия будет судить по конкретным делам Трампа

Россия будет судить по конкретным делам избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким, комментируя ожидания, связанные с победой республиканца на выборах, передает РИА Новости.

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