Лавров заявил, что Россия будет судить по конкретным делам Трампа

Россия будет судить по конкретным делам избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким, комментируя ожидания, связанные с победой республиканца на выборах, передает РИА Новости.