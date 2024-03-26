"Ростелеком" и "Росатом" заключили договор о сотрудничестве в области цифровых проектов

Госкорпорация “Росатом”, которая занимается разработкой и производством ядерных реакторов, а также управлением атомными энергетическими установками, и ПАО “Ростелеком”, специализирующийся на предоставлении телекоммуникационных услуг, объявили о начале сотрудничества в области цифрового развития отдаленных и труднодоступных регионов России, пишет CNews.