"Ростелеком" и "Росатом" заключили договор о сотрудничестве в области цифровых проектов

Госкорпорация “Росатом”, которая занимается разработкой и производством ядерных реакторов, а также управлением атомными энергетическими установками, и ПАО “Ростелеком”, специализирующийся на предоставлении телекоммуникационных услуг, объявили о начале сотрудничества в области цифрового развития отдаленных и труднодоступных регионов России, пишет CNews.
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