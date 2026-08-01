Дом с рыбокоптильней: История калужского особняка XVIII века

На улице Карпова в Калуге стоит дом (№5), который застал еще екатерининскую эпоху. Это «Дом жилой с рыбокоптильней» - объект культурного наследия федерального значения, один из немногих сохранившихся образцов жилой архитектуры XVIII века.
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