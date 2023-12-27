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Олень прогулялся по центру Владивостока

Олень прогулялся по центру Владивостока

Специалисты охотнадзора пробуют отловить нового для России редкого водяного оленя, который забрел в центр Владивостока, сообщил РИА “Новости” первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Алексей Суровый.

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