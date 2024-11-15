Доллар вновь торгуется по 100 рублей

Курс американской валюты поднялся до этой отметки на рынке Forex и в московских обменниках. Насколько было ожидаемым такое значение и каких цифр ждать в ближайшие месяцы? С начала недели рубль потерял к доллару примерно 4%, если ориентироваться на глобальный валютный рынок.