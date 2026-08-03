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Царьград

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Украина не афишировала этот звонок в Иран. Но Багаи раскрыл тайну: Трамп будет расстроен

Украина не афишировала этот звонок в Иран. Но Багаи раскрыл тайну: Трамп будет расстроен

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи раскрыл тайну звонков из Киева в Тегеран. Украина по понятным причинам не афишировала этот звонок в Иран: ещё недавно там дерзко хамили, но, едва на горизонте замаячила реальная перспектива получить от КСИР, принялись извиняться и посулили компенсацию.

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