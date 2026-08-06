Власти Балашихи планируют переселить более 1,5 тысячи человек из аварийного жилья

В Балашихе до 2030 года планируют переселить более 1,5 тысячи жителей из аварийного жилищного фонда. Об этом глава городского округа Сергей Юров сообщил в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает 360.
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