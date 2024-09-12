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Международный аэропорт Владивосток обслужил почти 100 тысяч человек в период ВЭФ

Международный аэропорт Владивосток обслужил почти 100 тысяч человек в период ВЭФ

Международный аэропорт Владивосток обслужил 93 тысячи человек с 1 по 8 сентября. Подведены итоги работы воздушной гавани в период подготовки и проведения IX Восточного экономического форума, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

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