Международный аэропорт Владивосток обслужил почти 100 тысяч человек в период ВЭФ

Международный аэропорт Владивосток обслужил 93 тысячи человек с 1 по 8 сентября. Подведены итоги работы воздушной гавани в период подготовки и проведения IX Восточного экономического форума, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
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