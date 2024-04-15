Армия России развивает наступление на харьковском направлении: Карта специальной военной операции на Украине на 15 апреля 2024 года Юлия СоколоваЗеленский выступил с неожиданным заявлением, сообщив украинцам, что ситуация на донецком направлении серьезно осложнилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии