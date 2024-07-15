Секретаря СНБО Украины Литвиненко заочно арестовали в РФ за военные преступления

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко и бывшего председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко заочно арестовали в Российской Федерации за военные преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии