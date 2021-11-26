В заливе Петра Великого экипажи вертолётов Ка-27ПС морской авиации ТОФ провели тренировки по поиску и спасению людей

В заливе Петра Великого экипажи вертолётов Ка-27ПС морской авиации ТОФ провели тренировки по поиску и спасению людей

Задача тренировки состояла в проверке систем авиационной техники после проведения сезонного обслуживания и повышении навыков экипажей вертолетов Ка-27ПС при выполнении поиска и спасения условно терпящих бедствие людей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх