25 августа – день рождения великого вождя немецкого народа Эриха Хонеккера (1912-94). Ниже – письмо, написанное неизвестным автором от имени Хонеккера и обращенное к гражданам бывшей ГДР.
"Теперь вы получили что хотели?": старое письмо "Эриха Хонеккера", не теряющее актуальности и по сей день
Комментарии
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Искандер
Александр Попов
Бывает. У меня, правда на другом сайте, комменты в её сторону частенько удаляли.
Ржунимагу. Теперь удалили мой коммент, адресованный ВАМ🤣🤣🤣
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3 н.
И
Искандер
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А вы вроде где то писали что оно транззвиздит..(?) Да и разве старухи могут быть без социальной ответственности...хоть ингерманда хоть не ингерманда...(??)..загадка..
В инете писали, что ингерманда ("камунизд-балВШИвик", в прошлом -сотрудник райкома КПСС, потом - навальнистка), заканчивающая восьмой десяток, на самом деле - мужик с симптомами шизофрении (парафазия). Отсюда и "трансвестит". А про "отсутствие социальной ответственности, так ещё Ильич ввёл термин "политическая проститутка", который от возраста не зависит. P.S. Интересно, сколько времени "провисит" мой ответ?
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3 н.
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Искандер
В инете писали, что ингерманда (&quot;камунизд-балВШИвик&quot;, в прошлом -сотрудник райкома КПСС, потом - навальнистка), заканчивающая восьмой десяток, на самом деле - мужик с симптомами шизофрении (парафазия). Отсюда и &quot;трансвестит&quot;. А про &quot;отсутствие социальной ответственности, так ещё Ильич ввёл термин &quot;политическая проститутка&quot;, который от возраста не зависит. P.S. Интересно, сколько времени &quot;провисит&quot; мой ответ?
Этой информации можно доверять???!- что ингерманда( камунизд- балшеВШИк) - транззвиздит 80 лет??!! А Ильич был ПРАВ! Пи.Си. Интересно а сколько времени провисит мой ответ???
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3 н.
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