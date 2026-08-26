"Теперь вы получили что хотели?": старое письмо "Эриха Хонеккера", не теряющее актуальности и по сей день

Бывает. У меня, правда на другом сайте, комменты в её сторону частенько удаляли.

И

Искандер

x x А вы вроде где то писали что оно транззвиздит..(?) Да и разве старухи могут быть без социальной ответственности...хоть ингерманда хоть не ингерманда...(??)..загадка..

В инете писали, что ингерманда ("камунизд-балВШИвик", в прошлом -сотрудник райкома КПСС, потом - навальнистка), заканчивающая восьмой десяток, на самом деле - мужик с симптомами шизофрении (парафазия). Отсюда и "трансвестит". А про "отсутствие социальной ответственности, так ещё Ильич ввёл термин "политическая проститутка", который от возраста не зависит. P.S. Интересно, сколько времени "провисит" мой ответ?