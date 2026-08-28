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MSI выпускает новый игровой ноутбук, но с памятю DDR4. Модель Katana 15 HX в целом достаточно производительна

MSI выпускает новый игровой ноутбук, но с памятю DDR4. Модель Katana 15 HX в целом достаточно производительна

Цены пока нетКомпания MSI решила, что в 2026 году память DDR4 вполне можно использовать для создания новых моделей ноутбуков, и представила новую версию модели Katana 15 HX.

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