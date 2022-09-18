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Жители Херсона не пострадали при ликвидации группы вооруженных лиц

Жители Херсона не пострадали при ликвидации группы вооруженных лиц

ВГА Херсона: мирные жители и военные РФ не пострадали при ликвидации группы вооруженных лиц в центре города 17 сентября 2022, 23:33 Фото: РИА Новости При ликвидации группы вооруженных лиц в центре Херсона мирные жители и военные ВС РФ не пострадали.

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