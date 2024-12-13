Karrier One запускает децентрализованные точки доступа WiFi в сети Sui для расширения глобальной связи

Компания Karrier One запускает по всему миру инновационные устройства - точки доступа Wi-Fi. Эти устройства решают проблему перегруженности сетей, предлагая пользователям возможность делиться своим Интернетом и зарабатывать токены KONE.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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