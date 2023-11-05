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Разведчики ЗВО обнаружил и уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Купянском

Разведчики ЗВО обнаружил и уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Купянском

Разведчики Первой гвардейской танковой армии группировки «Запад» ВС России, наблюдая несколько суток за частым подвозом боеприпасов неприятеля на гражданских машинах, засекли склад ВСУ в районе Купянска и поразили его из миномета.

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