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Донован Митчелл: «Меня обменяли не для того, чтобы выиграть в первом раунде»

Журналисты спросили у защитника команды Донована Митчелла, впечатлила ли его атмосфера седьмого матча.

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