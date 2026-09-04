В Барнауле за 311 млн рублей ищут перевозчика мусора для двух районов

Региональный оператор "Экосоюз" ищет подрядчика, который займется транспортировкой твердых коммунальных отходов на полигон ТБО из двух районов Барнаула.
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