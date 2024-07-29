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Кабмин РФ утвердил стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года

Кабмин РФ утвердил стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года

Правительство утвердило обновленную стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, его слова передает пресс-служба кабмина.

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