Кабмин РФ утвердил стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года

Правительство утвердило обновленную стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, его слова передает пресс-служба кабмина.
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