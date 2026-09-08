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Умер первый председатель Банка России Георгий Матюхин

Из жизни ушел первый председатель Банка России Георгий Матюхин, сообщил регулятор. С декабря 1990 года он возглавлял Центральный банк РСФСР.

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